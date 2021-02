Haigerloch Impfteam im Altenpflegeheim St. Josef

Aus dem Mitarbeiterteam, waren es insgesamt 40 Personen, die sich gegen SARS-CoV-2 impfen ließen, dafür reiste das Impfteam extra am Sonntag nochmals an. Das sind etwa zwei Drittel der Belegschaft, eine gute Quote wie Heimleiterin Andrea Braitmaier feststellt. Einige hatten die Infektion schon hinter sich und wollten den immer noch sehr knappen Impfstoff den andern nicht wegnehmen.

Ich habe nichts gemerkt, so eine 93-jährige Heimbewohnerin nach dem kurzen Stich in den Oberarm. Auf den Rat, sie könne sich jetzt nach der überstandenen Impfung etwas ausruhen kam die unaufgeregte Antwort: "Ach was, das tut mir doch nichts."

Am 27. Februar wird im Pflegeheim dann die zweite Impfung verabreicht, ohne die kein ausreichender Impfschutz bestehen würde.