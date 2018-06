Haigerloch Im Juli geht’s wieder rund im Weildorfer Kindergarten

So wie in anderen Ortschaftsratsitzungen in dieser Woche war auch in Weildorf die Abschaffung der Unechten Teilortswahl (UTW) zur Kommunalwahl 2019 und die Verkleinerung des Gemeinde- und der Ortschaftsräte ein Thema. Auch der Weildorfer Rat plädierte wie die Ortschaftsräte in Hart, Gruol und Stetten für die Beibehaltung der Unechten Teilortswahl, da man eh zu den kleineren Ortsteilen zähle und die Abschaffung zu einem möglichen Sitzverlust führen könnte. Weildorf stehen nach der derzeit geltenden Proporz-Regelung zwei Gemeinderatsitze zu.