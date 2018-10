Haigerloch Handwerkvereinigung feiert 150. Jahrtag

Das Handwerk, so betonte die baden-württembergische Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, Nicole Hoffmeister-Kraut, stehe angesichts der "digitalen Revolution" vor einem Umbruch. Darum müsste man Rahmenbedingungen schaffen, die dem Handwerk den Rücken stärken. Hier wurde die Ministerin durchaus konkret: Sie nannte den Abbau von bürokratischen Hemmnissen, Steuerentlastungen für Handwerksbetriebe und die Abschaffung des Solidaritätszuschlages noch in dieser Legislaturperiode der Bundesregierung.

Auch Harald Hermann, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen, sah das Handwerk hinsichtlich Stichworten wie Digitalisierung oder Fachkräftemangel vor einem großen Umbruch. Hermann: "In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Strukturen stärker verändert als in den 50 Jahren davor." Eine Devise für die Zukunft ist für ihn das Schlagwort "Personal finden, Personal binden". Eine handwerkliche Ausbildung sei keine Sackgasse, sondern eröffne Wege in die Selbstständigkeit. "Ohne Handwerk geht nichts", gratulierte Stefan Bubeck, Bürgermeister der Stadt Mengen. Die Zunft seiner Stadt und die von Haigerloch seien die einzigen ihrer Art in ganz Baden Württemberg, betonte er und lud die Haigerlocher zum 250. Jahrtag der Handwerkerzunft Mengen ein, der am Rosenmontag im Jahr 2020 gefeiert wird. "Wir sind gerne hergekommen, um diesen Anlass zu feiern", meinte Joachim Schwarz, seit 2011 Zunftmeister der Handwerkerzunft Mengen. Er erinnerte an das Zustandekommen der Freundschaft vor 34 Jahren durch die beiden Handwerksmeister Alfred Haser und Franz Heinzelmann. Als Geschenk überreichte er einen Bildband aus Mengen.

Nach dem Festakt versammelten sich die Handwerkervereinigung im Gasthaus "Krone" zum Mittagessen und am Nachmittag schaute man sich die Ausstellung "Alraunes Gefühl für Wurst" im Textilen Museum im ehemaligen Gasthaus "Schwanen" an.