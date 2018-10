Haigerloch "Haben das Recht, es zu versuchen"

Nadine Reiband ist der Auffassung, dass es gerade in der Kernstadt viele Themen gibt, über die ein Ortschaftsrat reden kann. Was soll aus dem Missionshaus werden? Was aus den Eyachauen? Was aus dem Gasthaus Schlössle? Und wie kann man die Stadtbelebung generell voranbringen? Wenn darüber in Zukunft elf statt bisher fünf Personen debattierten, so ist die SÖL-Gemeinderätin sicher, dann bekämen die Themen "mehr Power und Dynamik".