Haigerloch Grundschüler basteln für einen guten Zweck

Die Weihnachtskarten wurden auf Spendenbasis an die Eltern der Kinder weitergegeben. Gemeinsam kam eine Summe von knapp 500 Euro zusammen. Die Spende wird direkt an die "Sacred Heart RC Primary School" in Mtanthiko-Chagunda in Malawi weitergeleitet, um dort eine Lehrerin zu unterstützen, die für die Beschaffung der Unterrichtsmaterialien zuständig ist.

Gustav und Claudia Thöni vom Vorstand des Vereines "Malawi – Zukunft für Kinder", haben zu diesem Projekt den Unterricht besucht und den Grundschülerinnen und -schülern viele Bilder aus den Leben der Kinder in Malawi gezeigt. Sie freuten sich über das Ergebnis und bedankten sich bei den Kindern für ihr großes Engagement und deren Eltern für die Spenden.