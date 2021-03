1 Die erste Wahl im Schatten der Corona-Pandemie erlebte gestern die Stadt Haigerloch. Maskenpflicht herrschte deshalb auch in den Wahllokalen so wie hier in Bad Imnau.Foto: Haid Foto: Schwarzwälder Bote

Landtagswahl: Ablauf geprägt von Corona

Haigerloch (tk). Durchsichtige Trennscheiben zwischen Wahlhelfern und Wählerschaft. Begrenzte Personenzahlen in den Wahllokalen und Warteräumen: im Raum Haigerloch wurden am Sonntag im Schatten von Covid-19 alle erdenklichen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen für einen bedenkenlosen Ablauf der Landtagswahlen ergriffen, inklusive freiwilliger Schnelltests für die allerorten eingesetzten Wahlhelfer und -helferinnen.

Aufgrund der hohen Zahl von beantragen Briefwahlen (etwa 2400), war vor der Wahl eine spannende Frage, ob kleine Wahlbezirke wie Bad Imnau, Bittelbronn oder Hart am Sonntagabend überhaupt für sich allein ausgezählt werden können oder ob sie am Ende mit einem anderen Wahlbezirk zusammen ausgezählt werden müssen, um das Wahlgeheimnis zu gewährleisten. Dieser Fall wäre eingetreten, wenn nicht mehr als 50 Wähler und Wählerinnen am Sonntag Urnenwahl gemacht hätten.

Doch das schien gestern Nachmittag nicht der Fall zu sein. Selbst im zweitkleinsten Stadtteil Bad Imnau wurden bereits gegen 13.30 Uhr 70 Urnenwähler verzeichnet.