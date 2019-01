Haigerloch Für Ortsentwicklung enorm wichtig

Im laufenden Jahr stehen nun die Kommunalwahlen an. Deshalb will der Ortsvorsteher im März einen große Rückblick auf die vergangenen fünf Jahre halten, und zeigen, was in dieser Legislaturperiode geleistet wurde.

Künftige Ziele sind für ihn die Renovierung des Rathauses und der Aussegnungshalle, wünschenswert wäre laut Klingler eine bessere Verbindung von der Ortsmitte zum neuen Baugebiet.

Der Bittelbronner Ortsvorsteher dankte seinem Gremium für das gute Miteinander. Sein Stellvertreter Thorsten Hellstern gab den Dank zurück und hob die vielen Stunden hervor, die sich Gerd Klingler für seine Gemeinde einsetze.