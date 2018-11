Haigerloch Freibadsanierung:Geduld ist gefragt

Haigerloch (tk). Im September hatte der Gemeinderat in einer Sondersitzung beschlossen, dass sich die Stadt mit der Freibadsanierung um die Aufnahme in ein neues Bundesförderprogramm bemühen sollen. Die Entscheidung war auch nicht allzu schwer gefallen: Wenn’s perfekt läuft, könnten aus diesem Programm rund 1,5 Millionen Euro Zuschuss in die rund 3,6 Millionen Euro teure Sanierung fließen.