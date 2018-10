Haigerloch Firmen-Baugesuch liegt derzeit beim Landratsamt

Der Hersteller von Maschinenteilen will bekanntlich seinen Produktionsstandort in der Schützenstraße erweitern. Doch das Vorhaben stößt auf Widerstand (wir haben berichtet). Schon in der September-Sitzung des Owinger Rates hatten sich Anlieger gegen das Projekt ausgesprochen und auch der Ortschaftsrat lehnte das Vorhaben ab.

Inzwischen, so berichtete Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder auf Nachfrage aus dem Ortschaftsrat zum Sachstand der Geschichte, habe es im Rathaus eine Anhörung gegeben, an der neben der Geschäftsführung und dem Architekten auch Bürgermeister Heinrich Götz und Anlieger teilgenommen hätten. Dabei sei von Firmenseite nochmals betont worden, dass man Lärm-Emissionen so weit wie möglich reduzieren wolle. Trotz solcher Aussagen ließen sich die Anlieger wohl nicht überzeugen. Es herrscht nach wie vor die Meinung, eine solche Firma gehöre auf die "grüne Wiese".

Doch es hakt wohl daran, dass man hier Pentec kein interessantes Angebot machen kann. Zwar wäre im Haigerlocher Gewerbegebiet Madertal laut Ortsvorsteher Binder "sofort" eine Fläche verfügbar. Aber Pentec wolle in Owingen bleiben, vermutlich weil auch viele ihrer Mitarbeiter von dort kommen.