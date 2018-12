Haigerloch Feuerzangenbowle bringt über 1100 Euro

Die Spende geht wiederum an die Nachsorgeklinik für Mukoviszidose- und krebskranke Kinder und Jugendliche nach Tannheim.

Das trockene Wetter animierte viele Besucher dazu, der Einladung zum rund vierstündigen Treff beim Café Theresia zu folgen. Beim Abholen der teils gestifteten Getränke und Speisen sowie der Feuerzangenbowle konnte jeder spenden was er wollte. Zudem wurde ein Unterhaltungsprogramm mit Clown Mimi aus Tübingen – einer singenden Alleinunterhalterin mit Gitarre, mit der Theatergruppe "Theaterhühner" sowie einer Fotobox für lustige Erinnerungsbilder geboten. Die Feuerwehr Bad Imnau hatte zudem wärmende Feuerkörbe aufgestellt.

Die beiden Organisatorinnen Silvia Drössel und Margrit Damm zeigten sich beim abendlichen Kassensturz erfreut darüber, dass wieder so viele Spenden zusammengekommen waren. Das Geld aus der Veranstaltung wird dann im neuen Jahr an Roland Wehrle, Geschäftsführer der Nachsorgeklinik in Tannheim, übergeben.