Corinna Schneider lädt am zweiten Adventssonntag, 10. Dezember, die Bevölkerung zur Eröffnung ihres Energetix-Schmuckshops im Uhlandweg 15 in Stetten ein. Von 11 bis 17 Uhr kann man sich dort in gemütlicher Atmosphäre die angebotenen Schmuck- und Wellness-Artikel anschauen. Bei Sekt und Bewirtung steht Corinna Schneider mit Rat und Tat zur Seite. Telefonische Anmeldungen für Besucher und Interessenten sind unter den Telefonnummern 07474/91 70 07 oder 0152/55 46 17 05 möglich. Foto: Pfeffer