Haigerloch Eine "Boygroup" aus Oberschwaben

Haigerloch-Trillfingen. Sie feiert am Kirbemontag ihren 242. Jahrtag. Wie es nach alter Sitte Brauch ist, ab 9 Uhr mit einem Seel- und Lobamt in der Wendelinskapelle für die verstorbenen Mitglieder und danach ab etwa 10.30 Uhr mit dem Gabelfrühstück und der Rechnungsabhör im Vereinsheim.

Die Schäferzunft Trillfingen ist die älteste Vereinigung im Raum Haigerloch und zählt derzeit etwa 120 Mitglieder, die aber nicht nur aus Trillfingen kommen. Sie verehrt nach altem Brauch den Heiligen Wendelin. Er gilt als Schutzpatron der Schäfer und Bauern. In einer früher stark bäuerlich geprägten Region war sein Segen für Tier, Feld und Flur von Bedeutung.

Im Jahr 1778 hat die erste Versammlung von Schäfern in Trillfingen stattgefunden, wohl im Zusammenhang mit dem Bau der Wendelinskapelle (1774/75). Aus dieser Bruderschaft heraus entwickelte sich die heutige Schäferzunft. Deren wichtiges Dokument ist der vom Oberamt Haigerloch am 19. Oktober 1780 unterzeichnete und genehmigte Bruderschaftsbrief, vergleichbar in etwa mit einer heutigen Vereinssatzung. Außerdem besitzt die Zunft eine beidseitig bemalte Blechplatte in einem Kasten aus Messing und Glas, die einen Schäfer und die Wendelinskapelle abbildet.