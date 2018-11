Haigerloch Ein Gefühl verbindet alle Generationen

Den Anfang der Veranstaltung leitete ein deutsch-französischer Chor mit Schülern ein, der das Lied "Freundschaft ohne Grenzen" sang, wozu Anne Carrée deutsche und französische Schärpen genäht hatte und ein französischer Jugendlicher sich zu der deutschen Gruppe gesellte. Er macht ein deutsch-französisches Abitur und weilte schon einige Monate in Haigerloch.

Mit kleinen Theaterstücken von zwei französischen Grundschulen und einem in drei Sprachen vorgetragenen Gedicht ging die Feier weiter. Ein Höhepunkt wirklich Völker verbindender Gedanken war ein imaginärer Dialog zwischen dem deutschen Schriftsteller Hermann Hesse und dem französischen Literaturnobelpreisträger Romain Rolland, vorgetragen von drei Schülern des Gymnasiums Haigerloch auf Deutsch und Französisch. Der Dialog stammt von Meinhard Breitsprecher; die französische Übersetzung leistete Yves Opizzo. Dieser literarisch orientierte Diskurs beeindruckte sehr und die Schüler erhielten viel Lob.

Ein besonderes Highlight war der Film "Beschreibe Frankreich in drei Worten", hergestellt von deutschen Jugendlichen am Schluss der Veranstaltung. Er lockerte die ernste Atmosphäre auf und sorgte für Schmunzeln. Der Applaus war groß und der Film wird nun im Collège und im Gymnasium in Noyal gezeigt. Dazwischen wurde ein "Friedensgedicht" von Heinz Hennige, einem der allerersten Mitglieder der Partnerschaft, auf Deutsch und Französisch vorgetragen.

Ein Stehempfang, bei dem ein Autor, der auch Journalist der Tageszeitung Ouest-France in Rennes ist, sein Buch über gesammelte Briefe aus dem Ersten Weltkrieg vorstellte, bot sich für deutsch-französische Gespräche an.

Die beiden Vorstände der Partnerschaftsvereine von Noyal und Haigerloch tagten anschließend und legten Daten und Inhalte fest für den digitalen Austausch 2019 und den geplanten Besuch Haigerlocher Schüler im Oktober 2019 in Noyal. Mit dem Besuch im herbstlichen St. Malo am Atlantik bekamen die Haigerlocher darauf schon einen Vorgeschmack.

Ein ganz besonderer Besuch ging zu Ende und alle kamen am Sonntagabend nach langer, von einem Streik wegen der hohen Benzin-Steuern in Frankreich behinderten Fahrt, mit überwältigenden Eindrücken in Haigerloch wieder gut an.