Haigerloch Durch Ruhestand entsteht Lücke

Klingler trat Ende 1996 in den Dienst der Stadt Haigerloch. Parallel dazu war er Hausmeister für die damalige Verwaltungsschule des Regierungspräsidiums Tübingen, später auch für die Außen­stelle der Realschule, den Kindergarten und die Halle sowie für das Rathaus im Höfle in Hart. Daneben wurde er im Bauhof der Stadt und im Kindergarten Haigerloch eingesetzt. Klingler sei für alle Veranstaltungen und Anliegen, die irgendeine technische Hilfestellung benötigten, ein unverzichtbarer Ansprechpartner gewesen und habe sich stets durch seine große Hilfsbereitschaft und sein großes Fachwissen ausgezeichnet, äußerte Ortsvorsteher Thomas Bieger lobend. Durch Klinglers über Jahre erworbene Erfahrung wäre er für die Gemeinde und auch für die jeweiligen Ortsvorsteher eine unverzichtbare Hilfe gewesen.

In seiner Tätigkeit bei der Gemeinde habe Ludwig Klingler mit insgesamt drei Ortsvorstehern, zwei Bürgermeistern und fünf Bauhofleitern zusammengearbeitet. Klingler wäre bei all seinen Mitarbeitern, den Zuständigen der verschiedenen Einrichtungen und sogar bei den Kindergartenkindern sehr beliebt gewesen, so Bieger. "Durch seinen Eintritt in den Ruhestand ist eine große Lücke entstanden, von der ich nicht weiß, wie und ob ich sie überhaupt schließen kann", sagte der Ortsvorsteher. Ludwig Klingler wurde bei der Weihnachtsfeier vor ein paar Tagen seitens der Stadtverwaltung verabschiedet. Bieger wollte ihm aber speziell auch in Hart für seine 22-jährige Tätigkeit danken. Als Präsent überreicht der Ortsvorsteher dem Fronmeister einen Vesperkorb und ein Heimatbuch.