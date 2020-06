Haigerloch Drei Verletzte bei Unfall auf L 360

Obwohl der Lastwagenfahrer laut Polizei mit völlig "normaler Geschwindigkeit" – also etwa 60 Stundenkilometer – unterwegs war, schaffte es die Autofahrerin offenbar nicht, den Überholvorgang abzuschließen. Wegen der sich über mehrere hundert Meter ziehenden Kurve hatte sie dann auch kein freies Blickfeld mehr darauf, ob ihr Gegenverkehr entgegenkommt oder nicht.

Der kam dann und zwar in Form eines mit zwei Männern besetzten Mercedes-Transporters. Weil sowohl der Lastwagenfahrer als auch der Transporterfahrer vorausahnten, was passieren wird, reagierten sie sofort. Der Lastwagenfahrer zog nach rechts, konnte so aber auch nicht mehr verhindern, dass die Frau mit ihrem Auto den Unterfahrschutz auf der linken Seite seines Anhängers touchierte, dabei riss es die Beifahrertür auf. Der Transporter-Fahrer bremste stark ab und zog wohl auch nach rechts.

Auf diese Weise wurde zumindest eine Frontalkollision zwischen beiden Fahrzeugen vermieden, ganz war der Unfall aber nicht zu verhindern. Die Autofahrerin krachte mit der linken Seite ihres Autos gegen die rechte Seite des Transporters.

Sachschaden beläuft sich auf 18.000 Euro

Obwohl der Zusammenstoß für alle Beteiligten noch glimpflich ausging, war er dennoch so heftig, dass in beiden Fahrzeugen die Airbags aufgingen, dabei erlitten sowohl die Frau als auch die Männer im Transporter laut Polizei Schleudertraumata und wurden nach der Versorgung durch einen Notarzt an Ort und Stelle sicherheitshalber in Krankenhäuser nach Nagold und Freudenstadt gebracht.

Ein Einsatz der Feuerwehr war nicht notwendig, für die Zeit der Unfallaufnahme und den Abtransport der beiden nicht mehr fahrfähigen Wagen durch einen Abschleppdienst musste die Polizei die Landstraße zwischen dem Imnauer Friedhof und dem Karls­tal für den Durchgangsverkehr sperren. Der Verkehr wurde über Trillfingen umgeleitet.

Der Seat war Totalschaden in Höhe von etwa 10. 000 Euro, der Schaden am Transporter dürfte nach ersten Schätzungen rund 8000 Euro betragen. Der Lkw war bis auf seinen demolierten Unterfahrschutz noch fahrbereit.