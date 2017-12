Haigerloch Die Patentlösung gibt es leider nicht

Bleibt als einzige Lösung die Aufpflasterung einer lang gezogenen Schwelle, so wie man sie aus Frankreich kennt. Doch das könnte zur Erhöhung der Lärm- und sogar der Abgaswerte führen. Außerdem müsste die Stadt die Aufpflasterung bezahlen und es gäbe möglicherweise Probleme mit dem Winterdienst.

Immerhin soll es in der Unterstadt künftig öfters Geschwindigkeitskontrollen geben. Übrigens genauso wie auf der Ortsausfahrt beim Schwimmbad Richtung Gewerbegebiet Madertal. Dort ist auf der Kreisstraße außerorts wegen des Fußgängerüberwegs zum Neukauf die Geschwindigkeit zum Teil auf Tempo 70 reduziert. Eine jüngste Messung der Stadt ergab aber drastische Überschreitungen weit jenseits von Tempo 100. Diesen Bereich will das Landratsamt laut Götz deshalb künftig in seinen Messplan mitaufnehmen. Ansonsten seien die Festlegungen der Verkehrsschau "alle in unserem Sinne", so der Bürgermeister (siehe Info-Rubrik).

Heinrich Götz gab außerdem das Ergebnis einer städtischen Verkehrszählung bei den Gebäuden 31/37 am Ende des Haags in Richtung jüdischer Friedhof bekannt. Es wurde moniert, dass dort zu schnell gefahren werde. Tatsächlich wurden pro Tag 106 Fahrzeuge registriert, die im Schnitt mit 12,8 Stundenkilometern unterwegs waren. Das schnellste Fahrzeug wurde mit Tempo 37 gemessen.