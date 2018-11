Haigerloch Der "Brandbrief" zeigt Wirkung

Dieser Brief zeigte Wirkung und so begab sich am 26. September dieses Jahres eine Delegation des Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit ins Ordinariat. Sie bestand aus Pfarrer Michael Storost und den Pfarrgemeinderatsmitgliedern Melanie Mesam, Ralf Schneider und Martin Beuter. Dort kam es zu einem dreieinhalbstündigen Gespräch in respektvoller Atmosphäre.

Dass sich die Reise gelohnt hat, zeigt sich daran, dass man mit vollen Händen nach Hause fuhr. Die Restaurierung der Vituskapelle zu Gruol wurde am selben Tag aufsichtsrechtlich genehmigt, wodurch auch die zeitlich befristeten Zuschüsse von Landesdenkmalamt und Denkmalstiftung gesichert wurden. Ausschlaggebend war dabei aber auch das herausragende Engagement des Fördervereins. Die Maßnahmen können nun über den Winter ausgeschrieben und mit Beginn des Frühlings umgesetzt werden. Als Bauzeit ist mit einem Jahr zu rechnen.

Für die Pfarrkirchen in Bittelbronn und Heiligenzimmern, die im Rahmen eines diözesanen Sonderfinanzierungsprogramms für besonders gefährdete Kirchen im Dekanat Zollern saniert werden sollen, müssen die vorliegenden Gutachten über die baulichen Zustände aktualisiert und ergänzt werden Zudem werden Planungskosten für die ersten Maßnahmen zu 100 Prozent übernommen.

Die Seelsorgeeinheit Haigerloch steht mit dem vorliegenden und umsetzungsreifen Gebäudekonzept diözesanweit an vorderster Front. Bedingt durch den Start der Planungsphasen ist die Chance auf die Umsetzung der Projekte groß.

Zeitgleich mit den Planungen in Haigerloch arbeitet das Ordinariat sein grundsätzliches Konzept für die Finanzierung der Gebäudekonzepte aus. Beide Planungsstränge werden im kommenden Frühjahr zusammengeführt und weiterentwickelt.

Zudem gibt es aus dem Gespräch im Ordinariat eine weitere gute und wichtige Neuigkeit für die katholische Bücherei Owingen: Die Planungen für die Unterbringung der Bücherei im Owinger Kindergarten sind bereits am Laufen. Vorübergehend wird die Bücherei im Pfarrhaus in Stetten unterkommen. Der laufende Fortbestand der Bücherei ist somit gesichert. Dies wurde in einem gemeinsamen Gespräch mit dem Pfarrgemeinderat und dem Büchereiteam betont.

Weitere Informationen: Wer Interesse an diesen Konzeptionen hat, kann sich an ein Mitglied des Pfarrgemeinderates oder ans Pfarramt in Haigerloch wenden