Haigerloch Das Wort "Geben" prägte sein Leben

Haigerloch-Trillfingen. Es ist eine Auszeichnung, in deren Genuss nur Personen kommen, die in der Gesellschaft außerordentliches Engagement gezeigt haben. Ihrer Verleihung muss deshalb der baden-württembergische Ministerpräsident zustimmen.

Die geforderten Kriterien zur Verleihung der Staufermedaille hat der 79-jährige Helmut Bürkle aus Trillfingen mehr als erfüllt, daran gibt es keinen Zweifel und das sahen auch alle prominenten Redner so, die am Donnerstag vor etwa 150 Gästen in der Trillfinger Mehrzweckhalle das Leben und gesellschaftliche Wirken Bürkles würdigten.

Allen voran die Wirtschaftsministerin des Landes, Nicole Hoffmeister-Kraut aus Balingen. "Geben war ein großes Wort im Leben Helmut Bürkles", sagte sie in ihrer Ansprache und hob besonders sein Engagement zum Erhalt der 300-jährigen Blasmusiktradition in Trillfingen und seinen Einsatz im Blasmusik-Kreisverband hervor. Dies sei mit höchsten Auszeichnungen wie dem CSIM-Verdienstkreuz und der Ehrenmedaille in Gold des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg – gewürdigt worden.