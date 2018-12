Haigerloch Besinnliche Runde im Pfarrheim

Traditionell eröffnete das Gemeindeteam mit der adventlichen Besinnung den Nachmittag. Thema von Ulrike Seifer, Renate Beuter und Matthias Beck war "Die Suche nach dem roten Faden im Leben", wobei zu gemeinsam gesungenen Liedern nacheinander die vier Kerzen des Adventskranzes angezündet wurden. Organist und Kirchenchorleiter Karl Müller übernahm dabei die musikalische Begleitung am Klavier. Eine weitere Bereicherung der Feier war der Auftritt von Jacob Bodenmüller und David Fechter. Auf Trompeten spielten sie vier Stücke, darunter "Fröhliche Weihnachten" und "Engel haben Himmelslieder".

Martin Beuter vom Pfarrgemeinderat blickte auf das vergangene Jahr im Ort und in der Seelsorgeeinheit zurück. Trotz einiger bevorstehender Aufgaben hinsichtlich der kirchlichen Gebäude in der Seelsorgeeinheit bleibe in Trillfingen vorerst alles unverändert. Lediglich vom Pfarrhaus wolle man sich trennen, wenn Pfarrer Dieter Mayer irgendwann in den Ruhestand geht.

Als Erfolge verbuchte Beuter das Anwachsen des Pfarrgemeinderats um zwei Mitglieder. Dies sind Manuela Wannenmacher aus Stetten und Hans Volm aus Owingen. Volm verstärke zudem den Stiftungsrat. Beuter wies auch auf das Adventskonzert des Trillfinger Kirchenchores am Sonntag, 9. November, ab 17 Uhr in der Valentinskirche hin.