Haigerloch Bauarbeiten kommen gut voran

Haigerloch-Trillfingen. Die Bauplätze für die neuen Eigenheime von fünf bis sieben Ar.

Die zur Erschließung notwendigen Tiefbauarbeiten führt die Firma Engelbert Schneider GmbH & Co. KG aus Gruol aus. Derzeit wird an der Verlegung der Kanalisation gearbeitet. Schmutzwasser (zum Beispiel aus Bad, WC und Küche) und Regenwasser werden in zwei getrennten Kanälen abgeleitet. Der Vorteil dieser im Stadtgebiet schon lang praktizierten Lösung: die angeschlossene Kläranlage wird dadurch entlastet, weil das nur wenig belastete Regenwasser auf natürliche Weise in örtliche Gewässer oder in Retentionsmulden fließt. Parallel zur Kanalisation wird von der Firma Trommler aus Albstadt die Wasserleitung verlegt.

Der Ausbau dieses Baugebietes erfolgt nach bewährten Standards, interessant ist allerdings, dass der aus den Bauarbeiten resultierende Bodenaushub mit Kalk verbessert beziehungsweise verfestigt und wiederverwendet wird.