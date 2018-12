Haigerloch Am Ende erklingt das Bergmannslied

Gesangssoli sowie die Präsentation verschiedenster Instrumente waren besondere Charakteristika für den Auftritt der Stettener Kapelle in ihren typischen Bergmannsuniformen. Das zeigte sich durch mehrmalige Sologesangsbeiträge der Geschwister Patricia und Lisa Nell, aber auch durch Gerhard Nesselhauf. Und zwar dergestalt, dass er mit dem warm-weichen Grundklang des Flügelhorns in Leitners "My Dream" formschön vorführte, dass dieses Blasinstrument nicht im Schatten seines meist tonangebenden Bruders – der Trompete – stehen muss. Nesselhauf glänzte zudem als Tenor gemeinsam mit Patricia Nell im bestens zum Ambiente passenden Stück " Ein Herz wie ein Bergwerk" – ein Arrangement Kurt Gäbles aus der Urversion des österreichischen Sängers Reinhard Fendrich. Gefällig und berührend gestaltete sich auch das Solospiel von Karl Beck und Bertram Kohler auf Sopran- und Altsaxofonen in Buttersteins Version von Michael Jacksons Hit "Heal The World".

Naturgemäß war beim Auftritt des Landespolizieorchesters eine Steigerung zu vernehmen. Das von Stefan R. Halder geleitete Orchester zeigte sich als professioneller Klangkörper, der auch die anspruchsvollsten Stücke scheinbar mühelos bewältigte. So zum Beispiel das programmatische Werk "Die Echaz" von Nikodemus Gollnau und Johannes Mittl oder "A Tribute To Roger Cicero" von Tobias Becker, bei dessen swingenden Klängen der Barbarastollen tatsächlich in wohlige Schwingung geriet.

Die Besucher waren hoch zufrieden, nutzten in der Pause und vor Beginn der Konzerte gerne das Angebot an Speisen und Getränken am Büffet und nahmen die Wartezeiten gelassen auf sich, die sich nach Konzertende automatisch durch den Abtransport mit Bussen ergaben. Letztendlich funktionierte alles vorzüglich dank der wohldurchdachten Organisation.

"Glück auf!", konnte man da nur sagen. Und genau dieses gemeinsam vom MV Stetten und den Polizeimusikern angestimmte Bergmannslied setzte den Schlusspunkt unter ein außergewöhnliches Konzertereignis.