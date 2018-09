Haigerloch "Altes Fieber" mit Haxe und Bierstadl

Haigerloch-Trillfingen. Daniel Wimmer, Sportvorstand beim TSV, hielt eine kleine Festansprache, und "DJ C" legte jede Menge Oktoberfesthits auf. Am Samstagvormittag stand ein Elfmeterturnier für Trillfinger Vereine mit sechs Mannschaften auf dem Programm. Geschossen wurde nach dem Modus "Jeder gegen Jeden", und am Ende setzte sich das Team "JUZ 2", eine Mannschaft vom Jugendhaus Trillfingen, durch. Platz zwei belegten die "Trinkerfreunde Trillfingen", die zeigten, dass auch angeheiterte Schützen treffen, vor den "AH-Freunden" aus Suppingen, die kurzfristig für den Tennisclub eingesprungen waren.

Der Narrenverein, das Team "JUZ 1" und der Schützenverein landeten auf den Rängen vier bis sechs. Das Siegerteam durfte sich über den Wanderpokal freuen, für alle Mannschaften gab es zudem Geld- und Sachpreise. Unter anderem wartete Sekt auf die Teilnehmer am Elfmeterturnier.

Am "Jack Schneiker-AH-Cup" am Nachmittag beteiligten sich insgesamt sieben Teams, die wie beim Elfmeterturnier "Jeder gegen Jeden" antraten. Hier siegte der SV Rangendingen, der sich am Abend bei der Siegerehrung über den großen Wander-pokal freuen durfte. Außerdem wartet als Preis eine Brauereibesichtigung auf die "Alten Herren" aus Rangendingen. Den Silberrang belegte die SG Empfingen, den Bronzerang ergatterte sich der SV Weiler. Der Gastgeber wurde Vierter, die SG Weildorf/ Bittelbronn, die SG Felldorf/Bierlingen und den SV Suppingen erreichten die Plätze fünf bis sieben.