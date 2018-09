Haigerloch Alphörner schallen durch das Eyachtal

Haigerloch-Owingen/-Gruol. In Owingen ging Pfarrer Ulrich Schury i. R. in einem über einstündigen Vortrag speziell auf die Geschichte des Tympanon (Bogenfeld über der Eingangstür) an der im 12. Jahrhundert im romanischen Stil gebauten Kirche ein. Die Weiler Kirche gilt damit als ältester Sakralbau in Hohenzollern.

Schury erläuterte vor einer großen Zuhörerschaft die Bedeutung der Striche, Quadrate, Kreise, Kreuze und Sterne und zeichnete diese immer wieder auf einer Tafel auf, so dass man seine Erklärungen besser verstehen konnte. Aus den Kreisen, Quadraten, Dreiecken und Sternen des Tympanon lässt sich nach dem julianischen Kalender als Weihedatum der 27. April 1152 errechnen. Die lehrreiche Stunde wurde vom Owinger Kirchenchor unter der Leitung von Dirigent Friedrich Stifel und der Ostdorfer Alphornbläsergruppe musikalisch umrahmt. Nach dem Festvortrag stand Pfarrer Schury für Fragen zur Verfügung.

Ein paar Kilometer weiter hatte der Förderverein zum Erhalt der Vituskapelle auf dem Gruoler Friedhof zum Tag des offenen Denkmals eingeladen. Die im gotischen Stil 1323 erbaute Kapelle wollen die Gruoler Bürger erhalten. Aus diesem Grund haben sie im Januar 2016 ein Förderverein gegründet, der eine grundlegende Sanierung der Kirche unterstützt.