Haigerloch Ältester Weihnachtsmarkt im Kreis abgesagt

Das Kultur- und Tourismusbüro hat deshalb in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt und Bürgermeister Heinrich Götz in den vergangenen Wochen ein Alternativkonzept für die Durchführung des Haigerlocher Christkindlesmarktes ausgearbeitet. Da aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen jedoch weitere Einschränkungen durch die neue Corona-Verordnung zu erwarten sind, ist eine konkrete Vorbereitung und Planung sowie Durchführung des Christkindlesmarktes leider auch in abgespeckter Form nicht möglich. Eine zuverlässige Kontrolle der Besucherzahl sowie die Datenerfassung sämtlicher Besucher können trotz diverser Ideen und Alternativkonzept schlichtweg nicht umgesetzt werden.

Die Stadtverwaltung bedauert diese Entscheidung sehr, da der seit Jahrzehnten stattfindende Christkindlesmarkt ein Highlight im jährlichen Veranstaltungskalender der Stadt darstellt.

Immer am Wochenende des dritten Advent lädt die Stadt Haigerloch zum Christkindlesmarkt in die historische Altstadt ein. Der Markt blickt auf langjährige Tradition zurück und wurde einst als Krämermarkt gegründet. Er zählt heute zu einem der ältesten Weihnachtsmärkte der Region, wobei neben den weihnachtlichen Ständen nach wie vor noch viele Krämerstände den Markt begleiten. Der nächste Haigerlocher Christkindlesmarkt ist vom 11. Dezember bis 12. Dezember 2021 geplant - am traditionellen Termin des 3. Advents, geplant.