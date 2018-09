Haigerloch "Ach, du fröhliche!"

Drei Aufführungen im Saalbau sind geplant und zwar an den Samstagen 3. November, 17. November und am 1. Dezember. Sie beginnen jeweils um 20 Uhr. Bei allen drei Auftritten spielt wie immer eine kleine Band. Der Vorverkauf für die drei Aufführungen startet Mitte September, die Vorverkaufsstellen werden noch bekannt gegeben. Bei jeder Aufführung geht ein Teil des Eintrittgeldes an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen.

Zum Stück: Wie der Titel ahnen lässt, handelt es sich um eine turbulente weihnachtliche Geschichte- Bei der Familie Maier hängt an Heiligabend der Haussegen mächtig schief. Die Weihnachtsfeier des Narrenvereins am Vorabend hat Vater Anton und Sohn Markus ganz schön zugesetzt. Sie können sich an die Vorgänge jener Nacht überhaupt nicht mehr erinnern. Und auch die weihnachtsgestresste Mutter Rita ist alles andere als erfreut, denn Anton hat vergessen, den Christbaum zu besorgen. Vollends in Erklärungsnot kommen Vater und Sohn als sie mit einem Unfall, einem Einbruch ins Juweliergeschäft des Schwagers, einer Schießerei im Wildpark, einer abgesägten Weißtanne im Nachbarsgarten und sogar zwei Leichen in Verbindung gebracht werden.

Mitwirkende sind: Martin Flaiz (Vater Anton Maier), Wolfram Gmirek ( Sohn Markus Maier), Andrea Freiberg (Mutter Rita Maier), Sabine Schneider (Nachbarin Martha Strecker), Johannes Flaiz (Nachbar Theo), Reiner Schullian (Schwager Karl-Otto), Stefanie Kübler (Schwägerin Agathe) und Carolin Wyland (Markus Freundin Sabine). Regie führt Uwe Thomer, Souffleuse ist Petra Lehre.