Haigerloch Ab 2019 gibt es eine Wildschadenskasse

Haigerloch. Am 31. März 2019 enden nach neun Jahren Laufzeit die neun Jagdpachtverträge mit der Stadt. In den neuen Pachtverträgen, die ab 1. April 2019 gelten, sind jedoch Regelungen zu berücksichtigen, die das 2015 in Kraft getretene Jagd- und Wildmanagementgesetz (JWMG) fordert.

Zudem haben auch die lokalen Jagdpächter ihre Sorgen und Nöte. Ihr größtes Problem: Die Schäden, welche die trotz aller Bejagung wachsenden Schwarzwildbestände in der Landwirtschaft verursachen und die Jäger in vollem Umfang zu begleichen haben. Das finanzielle Risiko durch die hohe Schwarzwildpopulation könne man nicht mehr eingehen, so die Jäger. Zudem lasse sich der Schadensersatz auch nicht mehr durch Erlöse aus Wildbretverkauf gegenfinanzieren – die Preise für Wildfleisch sind im Keller.

Am 14. November kam es schließlich zu einem Gespräch über den Inhalt der neuen Jagdpachtverträge und den Bedürfnissen der Jägerschaft wurde dabei Rechnung getragen.