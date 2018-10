Haigerloch 193 Unterstützer und Fans gefunden

Haigerloch. Das war auch bei diesem Film so, in dem 15 Chöre aus dem Gebiet des Chorverbandes Zollernalb mitwirken. Er kostet insgesamt 19 000 Euro. Anderthalb Jahre hat es gedauert, bis er fertig war.

Wie bekommt aber eine solche Summe zusammen? Da gibt es heutzutage interessante Möglichkeiten. Stichwort Crowd­funding. Auf diesem Weg hat es die Volksbank Hohenzollern-Balingen dem Chorverband Zollernalb ermöglicht, Spenden zu sammeln, denn sie betreibt eine eigene Crowdfunding-Plattform.

So leicht, wie sich die Sache anhört, war sie aber nicht, denn bevor es ans Spendensammeln ging, musste der Verband mindestens 100 Fans gewinnen. Dadurch will die Volksbank sicherstellen, dass das Projekt auf festen Füßen steht. Dieses Ziel wurde nach kurzer Zeit jedoch erreicht und sogar übertroffen. Offiziell unterstützen 44 Spender und 147 Fans das Filmprojekt des Chorverbandes. Sie alle sorgten dafür, dass eine Summe von knapp 10 000 Euro zusammenkam. Gemäß ihrer eigenen Regeln verdoppelte die Volksbank Hohenzollern-Balingen jede Spende bis zum Erreichen des Finanzierungsziels von 19 000 Euro, der Anteil der Volksbank an der Gesamtsumme betrug also 9500 Euro.