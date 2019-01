Haigerloch 16 Teams buhlen um Trophäen

16 Mannschaften buhlen in vier Vorrundengruppen um die Tickets für das Viertelfinale. Bezirksligist Titelverteidiger FC Hechingen, der sich im Vorjahr mit einem 6:1-Endspielsieg gegen den FC Steinhofen den Wanderpokal holte, bekommt es in Gruppe A mit dem FV Bisingen, der SG Meßstetten/Tieringen und der SpVgg Mössingen II zu tun.

Einen der beiden ersten Plätze in Gruppe B ins Visier nehmen die Bezirksligisten FC Burladingen und FV Rot-Weiß Ebingen, die sich mit dem Sieger von 2107, der SG Weildorf/Bittelbronn, und der SpVgg Truchtelfingen messen.

In Gruppe C am Start ist Gastgeber Pamukkale Haigerloch, der auf den TGV Entringen, den SV Dotternhausen II und die SG Sickingen/Hechingen II trifft. In Gruppe D gelost wurden der FC Winterlingen, SV Anadolu Reutlingen, der FSV Zepfenhan und der TSV Frommern II.