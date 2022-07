Polizei ertappt Einbrecher in Villingen-Schwenningen

1 Weil sie zerbrechendes Glas hörten, riefen die Nachbarn die Polizei. Und die schnappte sich den Einbrecher vor Ort. (Symbolbild) Foto: dpa

Polizisten des Schwenninger Polizeireviers konnten am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr einen Einbrecher auf frischer Tat in der Witthohstraße in Villingen-Schwenningen festnehmen.















Villingen-Schwenningen - Nachdem ein Zeuge in der Nachbarschaft das Geräusch von splitterndem Glas hörte, verständigte er die Polizei. Diese konnte einen 26-jährigen Tunesier festnehmen, der nach Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Wohnhaus eingestiegen war, dessen Bewohner urlaubsabwesend waren. Die Beamten konnten den Mann überraschen und festnehmen, als er das Haus über eine Hintertür verließ. Dabei verhielt sich der Festgenommene renitent, ging die Polizisten tätlich an und beleidigte sie.

Die Staatsanwaltschaft Konstanz ordnete am Freitag die Vorführung des 26-Jährigen bei einem Haftrichter an, der Haftbefehl erließ. Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Gegen den Mann läuft bereits ein Ermittlungsverfahren wegen illegaler Einreise und Aufenthalt, den Schengen-Raum betreffend.