Triberg - "Wir haben euch am Gymnasium etwas Gefährliches beigebracht – nämlich das Denken!", konstatierte Oliver Kiefer, Schulleiter des Schwarzwald-Gymnasiums (SGT) anlässlich seiner Ansprache an die Abiturienten beim Abiball am vergangenen Freitagabend im Haus des Gastes in Schonach. Er gratulierte 27 Schülern zum bestandenen Abitur und freute sich, dass der Jahrgang mit einem Durchschnitt von 2,0 erneut über dem Landesschnitt liege und dreimal die 1,0 vertreten sei.

Mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die Schüler sich in den acht Jahren ihrer Schulzeit am SGT angeeignet hätten, seien sie nun bestens gerüstet, hinaus in die Welt zu gehen, sich für eine freiheitlich demokratische und pluralistische Gesellschaft einzusetzen. Er forderte die jungen Menschen geradezu dazu auf, nicht passiv zu bleiben, sondern sich zu engagieren und Antworten zu suchen für die drängenden Fragen der Zeit.

"Geht hinaus in die Welt und kehrt wieder zurück"

Schulleiter Kiefer gratulierte jedem Abiturienten nochmals persönlich und überreichte das Zeugnis.

Für den Gemeindeverwaltungsverband gratulierte Bürgermeister Christian Wörpel aus Schönwald den Absolventen und ermunterte diese jungen Menschen, sich zu engagieren, jeder und jede an dem Platz, der ihm oder ihr zufallen werde. Geht hinaus in die Welt, ermunterte er sie, aber kehrt auch zurück in die heimische Region, die auch viele Möglichkeiten der beruflichen Entfaltung sowie ein lebenswertes Umfeld biete.

Verschiedene Ehrengäste sowie Lehrer überreichten danach Preise für besondere Leistungen in verschiedenen Fächern.

Nach dem offiziellen Teil wurde das Buffet eröffnet, die Bewirtung übernahm traditionellerweise die Jahrgangsstufe 11 des SGT.

Die beiden Moderatorinnen Cora Schemel und Hanna von Stemm führten danach durch das abwechslungsreiche Programm, das der Abijahrgang 2022 auf die Beine gestellt hatte.

Carina Arnold zieht Resümee zu Schuljahren

Carina Arnold hielt die Abitursrede und ließ die acht gemeinsam in Freude und Leid verbrachten Schuljahre nochmals Revue passieren.

Begleitet am Klavier von Milica Krivokuca brachte Khurshida Tarik gefühlvoll zwei Songs zu Gehör.

Auch in diesem Jahr hatten die Leistungsfachteilnehmer kurze Filme von vermeintlich typischen Unterrichtssituationen gedreht, in denen die Fachlehrer etwas auf die Schippe genommen wurden. Schließlich wurde ihnen als Dankeschön für ihren Einsatz und ihre unermessliche Frustrationstoleranz ein Präsent überreicht.

Zum Abschluss des Abends wirbelten die Abiturienten zu flotten Rhythmen in einem selbst choreographierten Tanz über die Bühne, bevor eine Dia-Show an all die vielen gemeinsam erlebten Momente während der achtjährigen Schulzeit erinnerte und bei so manchem etwas Wehmut aufkommen ließ.

Die Absolventen

Ihr Abitur in der Tasche haben: aus Triberg: Carina Arnold, Mert Aydogan, Chiara Colpi, Vivian Eberl, Thorben Göbel, Magdalena Herud, Nina Kälble, Talha Rasitoglu, Khurshida Tarik Chokhdri und Mariam Tarik Chokhdri. Aus Nußbach: Kristin Kammerer, Miriam Schwer und Sergen Uyar. Aus Schonach: Jana Norit, Annika Schwer und Hanna von Stemm. Aus Schönwald: Rebekka Fräulin und Filip Pretzer. Aus Hornberg: Andrea Effinger, Maja Herrmann, Verena Kirner, Kim Lehmann, Dino Martan und Cora Schemel. Aus Hornberg-Niederwasser: Nena Heinzmann und Lisa Wolber. Aus St. Georgen: Milica Krivokuca.

Preise vergeben

Im Rahmen der Abifeier des Schwarzwald-Gymnasiums Triberg wurden etliche Absolventen mit Preisen bedacht. Der Preis des Schulträgers für die beste Gesamtleistung, übergeben von Bürgermeister Christian Wörpel aus Schönwald, ging an Verena Kirner aus Hornberg.

Den Preis für besondere Leistungen im Fach Mathematik, gestiftet von der EGT, langjähriger Bildungspartner und Unterstützer des SGT, überreicht durch den Fachlehrer Markus Stier, erhielt Andrea Effinger aus Hornberg.

Der Scheffelpreis für besondere Leistungen im Fach Deutsch überreichte Deutschlehrerin Carola Reffel an Miriam Schwer aus Triberg.

Der vom Rotary-Club gestiftete Preis für besondere Leistungen im Fach Englisch übergab Eduard Heindl an Milica Krivokuca.

Der vom Lions-Club Triberg-Frejus gestiftete Preis für besondere Leistungen im Fach Französisch übergab Robert Hönl an Nina Kälble aus Triberg und Lisa Wolber aus Hornberg.

Schulleiter Oliver Kiefer überreichte den Preis für politische Bildung für hervorragende Leistungen in Gemeinschaftskunde an Lisa Wolber.

Den Preis der deutschen physikalischen Gesellschaft für hervorragende Leistungen im Fach Physik wurde von Kiefer an Verena Kirner verliehen.

Vorsitzender Josef Spath übergab den Preis des Freundeskreises des Schwarzwald-Gymnasiums für besondere Leistungen im künstlerisch-musischen Bereich an Khurshida Tarik aus Triberg.

Die Alfred-Maul-Medaille des Ministeriums für Kultus und Sport durfte aus den Händen von Sportlehrerin Klara Steuerwald Andrea Effinger aus Hornberg in Empfang nehmen.

Ein Online-Stipendium von "e-follows.net" erhielten folgende Abiturientinnen mit einem Durchschnitt von 1,5 und besser: Andrea Effinger, Nena Heinzmann, Nina Kälble, Verena Kirner, Milica Krivokuca, Cora Schemel, Miriam Schwer, Mariam Tharik Chokhdri und Lisa Wolber.