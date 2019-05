Gutach-Siegelau - Ein dreitägiges Frühlingsfest startete am Freitag in Gutach. Es wird vom Musikverein Trachtenkapelle Siegelau ausgerichtet. Am Samstag standen die Troglauer Buam auf der Bühne. Sie heizten den Besuchern mit "Heavy Volxmusik" ein. Viele Gäste feierten zünftig in Dirndl oder Lederhose gekleidet.