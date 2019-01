Gutach "Rössle" ist wieder geöffnet

Im Erdgeschoss ist ein Imbiss geplant, hierzu müssen aber erst noch einige kleinere Baumaßnahmen realisiert werden. Tochter Elena besucht schon seit Schuljahresbeginn die Realschule in Wolfach. Als im Allgäu aufgewachsener Teenager sehnt sie sich nach Schnee und Skifahren, zumindest diese beiden Wünsche konnte der Winter ihr gleich zu Jahresbeginn ermöglichen.

Imbiss ist noch nicht eingerichtet

Von der Qualität der gut-bürgerlichen deutschen Küche konnten sich die Premierengäste gleich im Anschluss an die Feierstunde am Stammtisch ein Bild machen. Die Schnitzel oder Bauernbratwürste mit Bratkartoffeln überzeugten.

Am Stammtisch Platz genommen hatte auch die frühere Wirtin Emma Lehmann, die schon als Kind mit dem "Rössle" groß geworden war und danach über ein Vierteljahrhundert die gute Seele der Traditionswirtschaft verkörperte. Lehmann versorgte die Gesellschaft mit einigen Anekdoten aus dieser Zeit und hielt für die neue Wirtin Nicole so manchen praktischen Tipp bereit.

Für den geplanten Alltagsbetrieb mit warmer Küche von 12 bis 20 Uhr und Übernachtungen sucht die Familie Personal für Küche, Service und Zimmer. Als Ruhetag ist der Samstag geplant. Als Fan der TSG 1899 Hoffenheim will Armbruster weiterhin am Ball bleiben und das ein oder andere Heimspiel in der Rhein-Neckar-Arena besuchen.