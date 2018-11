Gutach Im "Rössle" kehrt wieder Leben ein

Armbrusters Optimismus zur Neueröffnung des Traditiongasthauses im Gutacher Obertal ist ihm anzumerken. Der 62-Jährige kommt gebürtig aus dem Harmersbachtal und betrieb zuletzt einen Gasthof in Mittelberg im Allgäu. Mit seiner Familie kehrt er nun in den Schwarzwald zurück. Seine beiden Töchter gehen bereits in Wolfach zur Schule und fühlen sich dort richtig wohl, erzählt Armbruster. Dem Neustart in Gutach stehe nun nichts im Weg: Ende Oktober besiegelte der Notar besiegelte er den Kaufvertrag.

Als neuer Eigentümer möchte Armbruster im Erdgeschoss des "Rössles" einen Imbiss einrichten. Hierfür sieht er viel Potenzial: "Von Offenburg bis Konstanz sieht man an der B 33 so gut wie keinen Imbiss", erklärt der Gastronom. Der große Parkplatz am Gasthaus, der starke Lastwagen-Verkehr an der Bundesstraße – all das sei eine gute Voraussetzung um werktags von 8 bis 14 Uhr für Fernfahrer, Durchreisende und Einheimische einen Mittagstisch, Schnitzel, Bratwurst, Pommes, Fleischkäse-Weckle und Co. anzubieten.

Damit habe er ein Alleinstellungsmerkmal in der Region. Am Wochenende könne der Gastraum auch für Familien-oder Vereinsfeiern geöffnet werden.