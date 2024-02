Guggenmusikparty in Sulz: Wie „Pink Pämpärs“ ihren 30. Geburtstag feiern

Lasst uns feiern, posteten die „Pink Pämpärs“ im Vorfeld zu ihrer Geburtstags-Party im „Netz“, und hunderte Besucher ließen sich nicht lange bitten und füllten die Panorama-Halle innerhalb kürzester Zeit. Selbst die Flippers gaben sich die Ehre mit ihrem leicht umgedichteten Hit „ Wir sagen danke, 30 Jahre die Pämpärs, was wär’n wir ohne unsre Freunde, ohne euch, die lieben Fans“.

Unter dem Deckmantel ihrer zehn Kostüme, die im Laufe der 30 Jahre zum Markenzeichen der Sulzer Guggenmusiker wurden und jetzt beim Jubiläum einen Ehrenplatz, von der Decke hängend, bekamen, feierten die Pämpärs gebührend mit ihren Fans ihr 30-jähriges Bestehen.

„Hautnah“ legt los

Die 30 Jahre wollten die „Pink Pämpärs“ nicht alleine feiern, und so hatten sie sich die Partyband „Hautnah“, die vor allem durch das Cannstatter Volksfest bekannt wurde, eingeladen. Diese heizte den Partywilligen mit Livemusik – Schlager, Oldies bis hin zu deutschen und internationalen Party- und Rock-Hits – ordentlich ein und brachte eine tolle Stimmung in die Halle.

Fans tanzen wie wild

Auch die beiden eingeladenen Guggenmusiken „Ohrwürmer“ Fischbach und „Flegga-Zoddler“ Dettingen kamen zum Gratulieren in die Holzhauser Panoramahalle und brannten ein Feuerwerk der Guggenmusik ab. Kurz: Sie brachten die Stimmung zum Kochen.

Man sah den beiden Guggenmusiken ihre Lust am Spielen bei ihren Auftritten förmlich an. Sie versprühen eine rhythmisch-volle Klangfülle und brachten ihre Instrumente in der Halle zum Glühen. Bereits nach dem ersten Ton gab es bei den Guggenmusik-Fans klatschend, singend und tanzend kein Halten mehr. Die beiden Guggenmusiken verließen die Bühne erst wieder nach einem fulminanten Auftritt voll begeisternder Musik und brachten die Veranstaltungsstätte zum Bersten.

Die „Flegga-Zoddler“

Die im Jahr 1983 von einigen Freunden in Horb-Dettingen als „Flegga-Zoddler“ gegründete Guggenmusik (und damit Jubilar im vergangenen Jahr) hat sich und dem Kostüm das Motto „Wir wollen bunt und schrill, wir wollen einzigartig und wir wollen anders! wir woll’n doch nur spiel’n“ gegeben. Dies lebte die Truppe in ihren bunten, schrillen Kostümen, wo keines dem anderen gleicht, aus.

Die „Ohrwürmer“

Die „Ohrwürmer“ Fischbach, die bereits beim Guggenmusiktreffen 2016 in der Panoramahalle dabei waren, gründeten sich im Jahr 1988 aus den Reihen der Jugendclub-Mitglieder und deren Freunde. Mit ihrem Markenzeichen (orange-schwarz gekleidet) lebten und genossen sie ihr Motto „Extreme Music by extreme people!“ aus. Sie transferierten eine tolle Stimmung ins Publikum.

Die beiden Guggenmusiken machten mit glänzenden Auftritten Werbung für ihre Musik und sicherlich Appetit auf mehr und präsentierten Guggenmusik nahe an der Vollendung.