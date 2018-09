Gütenbach Schneckenlahmer Breitbandausbau

Alle Grundstückseigentümer im ersten Bauabschnitt, dazu gehören das Gewerbegebiet Ob der Eck, Vordertal, die Hauptstraße bis zum Teich und die Kreuzstraße bis zur Firma Faller, waren im März angeschrieben worden. 91 Grundstücke waren nach Auskunft der Bürgermeisterin betroffen. "Das Interesse war sehr unterschiedlich", berichtete Lisa Wolber.

Insgesamt gaben 40 der Angeschriebenen einen Anschlussvertrag ab, weitere 20 unterschrieben einen Vertrag zur Ablage eines Hausanschlussröhrchens. Als "nicht zufriedenstellend" bezeichnete Gemeinderat Sebastian Weiß die Quote, ebenso forderte Jörg Markon mehr Informationen, um die Zahl der Verträge zu erhöhen.

Die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt sind ausgeschrieben, ab November soll gebaut werden. "Unverständlich" nannte Jürgen Schonhardt die Planung, so kurz vor dem Winter zu beginnen. Der Förderbescheid für den Breitbandausbau in Gütenbach kam am 6. September.