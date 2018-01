Gütenbach Persönlichkeiten als Werbeträger

"Das Gastgeberverzeichnis wurde komplett überarbeitet und präsentiert, neben den sieben ZTL-Orten (Biederbach, Gutach im Breisgau, Gütenbach, Elzach, Simonswald, Waldkirch und Winden im Elztal) die touristische Bandbreite vom Privatzimmer über das Gewerbe bis hin zum 4-Sterne-Wellnesshotel", so Ulrike Schneider. Die handliche Din-A5-Broschüre beinhaltet ebenfalls eine Übersichtskarte. "Alles, was für eine Familie im Urlaub interessant und wichtig erscheint, wird in gebündelter Form in der überarbeiteten zweiten Auflage der ›familienzeit‹ dargestellt", so Schneider. Durch das Konzept, einheimische Persönlichkeiten in Texten und Bildern zu präsentiewren, werde dem Gast eine authentische Sicht auf die Urlaubsregion gegeben. Bestellt werden können die Broschüren telefonisch unter der Nummer 07685/194 33 oder im Internet.

Weitere Informationen: www.zweitaelerland.de/Media/Prospekte