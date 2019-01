Gütenbach Neuer Holder für 74 000 Euro

Die Zimmerarbeiten für die Gütenbacher Mehrzweckhalle wurden für rund 165 000 Euro an die Firma Kürner und Burger in Schonach vergeben. Die Gemeinde hatte in einer beschränkten Ausschreibung zehn Firmen zu Angeboten aufgefordert, nur drei gaben welche ab, berichtete die Bürgermeisterin.