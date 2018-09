Gütenbach Eigenes Theaterstück entwickelt

Märchenhaft ging es in der letzten Ferienwoche im Rahmen des Kinderprogramms zu. Unter der Obhut von Luisa Eschle und Jana Eberspächer entwickelten die Kinder ihr eigenes Theaterstück "Die Geburtstagsentführung".

Gütenbach. Jana Eberspächer aus Langenschiltach ist vom Fach. Sie studierte drei Jahre Theater- und Medienwissenschaft in Bayreuth. Bevor sie in den Beruf einsteigt, will sie mit "Work and Travel" für ein Jahr nach Neuseeland gehen. Durch Bürgermeisterin Lisa Wolber kam sie nach Gütenbach und genoss die Zeit in der Zusammenarbeit mit Luisa Eschle und den Kindern, die sich schöpferisch und ideenreich zeigten.

Die ganze Woche war "Märchen" das Thema. Am Montag schilderten die Kinder ihre Lieblingsgeschichte. Am Dienstag war Basteltag, an dem ein Lebkuchenhaus und ein Rapunzel-Turm hergestellt wurden und am Mittwoch lockte der Märchenwald in Simonswald mit Picknick und Quiz.