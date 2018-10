Gütenbach Computer fürs Rathaus

Für 15 000 Euro entfernt die Firma Storz aus Oberndorf zwei alte Keller-Heizöltanks in der Mehrzweckhalle. ­Besorgt wurde nachgefragt, ob im Winter die Heizung in der Schule trotz der Umbauarbeiten gewährleistet ist. Hauptamtsleiterin Caroline Heim zeigte sich zuversichtlich, dass dank sorgfältiger Planung der Übergang von der alten zur neuen Heizung reibungslos erfolgt.

Am 30. November steht nach Auskunft von Lisa Wolber eine Bürgerversammlung an, sie beginnt um 19 Uhr und wurde in den Pfarrsaal verlegt, da die Festhalle eine Baustelle ist. Über die Ausstattung der Halle diskutiert der Gemeinderat am 21. November bei einem Workshop.