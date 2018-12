Gütenbach Als der Alt-Katholizismus kam

Gütenbach. Der Heimat- und Geschichtsverein und namentlich Hardy Faller waren wieder aktiv. Das neue Heimatblättle und der Kalender für das Jahr 2019 sind erschienen.

Der Kalender bietet alte Erinnerungen an Gütenbach. Das Titelbild zeigt eine Dorfansicht aus den 1970er-Jahren. Daneben gibt es viele Bilddokumente, wie die von der 600-Jahrfeier, die Heuträger und ein Trageschild zeigen: "Früher trug man wie ihr wißt, diese Last noch auf dem Rücken, das Heu genauso wie den Mist, verjagt von Bremsen und von Mücken – an uns Vieren sieht man klar, daß es kein Vergnügen war". Auch Fasnet und die Schulzeit werden beleuchtet, wobei manches Personenraten bei der Identifizierung "Ehemaliger" in Gang gesetzt wird.

Das Heimatblättle führt die Beschreibung von Gütenbacher Anwesen fort. Dieses mal ist der Ecklehof an der Reihe, dessen Existenz bereits in das Jahr 1504 datiert werden kann. Ganze Generationen haben die Landwirtschaft betrieben, verbunden mit Namen wie Walter, Wagner, Dold oder Rösch. Erinnert wird an den Brand von 1941.