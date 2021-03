2 Grünen-Schatzmeister Wolfgang Kaiser sagt’s nicht nur durch die Blume und zollt der Landtagsabgeordneten Martina Braun bei der Kreisversammlung der Grünen großes Lob. Fotos: Spitz Foto: Schwarzwälder Bote

Grüne: Chris Kühn sieht politischen Farbwechsel in der Region / Neuer Kreisvorstand

Überwältigenden Rückhalt seitens der Basis erfährt die Landtagsabgeordnete der Grünen, Martina Braun, im Schwarzwald-Baar-Kreis. Das zeigte sich nun auch bei der Kreisversammlung.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Land Baden-Württemberg hat Winfried Kretschmann, der Schwarzwald-Baar-Kreis hat Martina Braun – auf diesen Nenner lässt sich in den Augen des Grünen-Schatzmeisters im Land, Wolfgang Kaiser, auch das Erfolgsrezept der Grünen im Schwarzwald-Baar-Kreis und im zurückliegenden Landtagswahlkampf bringen. Kaiser zog viele Parallelen zwischen den beiden Politikern Kretschmann und Braun, so seien beide bodenständig, strahlten Vertrauen aus und leisteten solide Arbeit. Und hinter ihr stehe ein Kreisverband der Grünen, der in diesem "historischen Wahlkampf" eine enorme Gemeinschaftsleistung hingelegt habe – unter anderem wurde der Wahlflyer flächendeckend erstmals selbst verteilt. Aber auch sonst haben die Grünen und der Kreisvorstand um Isolde Grieshaber und Andrea Müller-Janson (zuständig für Kasse und Mitgliederverwaltung), alles gegeben. Und: "Auch unser Ministerpräsident hat einen entscheidenden Beitrag zu diesem Wahlkampf geleistet, vielleicht den entscheidenden Beitrag", bilanzierte Kaiser. In Zahlen drückte sich das Ergebnis so aus: 34,6 Prozent für Martina Braun – "zwölf Prozent vor der CDU, wer hätte das gedacht, dass wir ein solches Ergebnis einmal in einem ländlichen Wahlkreis bekommen?!"

Martina Braun selbst gab sich gewohnt bescheiden, freute sich freilich über ihr Ergebnis, zwei Prozent über Landesschnitt, vor allem aber über den Rückwind aus ihrem Wahlkreis. "Liebe Freundinnen und Freunde", wie die frisch wiedergewählte Landtagsabgeordnete "ihre" Basisgrünen begrüßte, sagte eigentlich schon alles. Dass trotz des guten Rückenwinds aber auch für die Biobäuerin aus Linach der Wahlkampf 2021 ein besonderer war, das gab sie unverhohlen zu: "Dieses Mal hatte ich etwas zu verlieren, das war 2016 anders" – als sie damals angetreten sei, sei sie nicht so "blauäugig" gewesen, zu glauben, dass sie hier etwas erringen könnte. Zwischenzeitlich aber ist der Landkreis grüner – und auch der Nachbarlandkreis, denn der Kandidat im Wahlkreis 54 Tuttlingen-Donaueschingen, Jens Metzger, auf den an diesem Freitag bei der Grünen-Kreisversammlung ebenfalls geschaut wurde, erzielte auch ein Achtungsergebnis: 28,1 Prozent, "nur 1,2 Prozent weniger als die CDU", frohlockte sein Wahlhelfer Andreas Schreiber von der Baar.

Sich auf den Lorbeeren auszuruhen, das ist aber nicht nach dem Geschmack von Martina Braun. "Ich mache weiter mit aller Kraft, die ich habe", versprach die Landtagsabgeordnete – tosender Beifall war ihr, wie so oft an diesem Abend, sicher.

Ein ganz dickes Lob kam an dem Abend im Übrigen auch von Gastredner Chris Kühn, dem Bundestagsabgeordneten aus Tübingen, der über den bevorstehenden Bundestagswahlkampf der Grünen und sein Paradethema, den sozialen Wohnraum, sprach: Das Landtagswahl-Ergebnis von Martina Braun sei ein besonderes – besonders in diesem "schwarzen – mittlerweile grünen Landstrich".

Auch Wahlen prägten die Kreisversammlung der Grünen am Freitagabend:

n Delegierte für die Landesdelegiertenkonferenz am 10. und 11. April: Isolde Grieshaber, Maren Ott, Thomas Bleile und als Ersatzkandidat Wolfgang Kaiser.

n Kassiererin: Andrea Müller-Janson

n Vorstand: Martina Braun, Isolde Grieshaber, Sandra Mai-Duffner, Joshua Scherer, Dirk Schmider, Kerstin Bleile und Ursula Roth-Ziefle (Elmar Enssle, Klaus Pfaehler, Marlene Reichegger, Harald Gronmaier und Petra Neubauer gaben ihr Amt ab).