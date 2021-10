1 Lisa und Ayhan Simsek eröffnen in Haslach am Pfarrplatz ein neues Café. Dort wollen sie auch regelmäßige Veranstaltungen anbieten. Foto: Störr

Haslach - Am Haslacher Pfarrplatz tut sich was. Lange waren die Schaufenster mit Papier abgeklebt, jetzt leuchtet das grüne Logo von "Sim Snack´s" Deli Café an der Türe. In Kürze werden Lisa und Ayhan Simsek das neue Tagescafé für ihre Gäste öffnen.

Für Ayhan Simsek geht mit der Eröffnung des eigenen Cafés ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung. In den vergangenen fünf Jahren hatte er den in Haslach bekannten Catering-Service "Sim Snack" aufgebaut, nachdem er zuvor erste Erfahrungen im Straßenverkauf bei der Metzgerei Lang gesammelt hatte.

Hohe Qualität soll Anziehungspunkt sein

"Ich komme beruflich zwar nicht aus der Gastronomie, aber ich bewege mich seit Jahren im gastronomischen Bereich und es bereitet mir extrem viel Freude, wenn ich für die Gäste etwas Leckeres zubereiten kann", erzählt Ayhan Simsek. Ehefrau Lisa unterstützt ihn im kaufmännischen Bereich, für den er als gelernter Bankfachwirt selbst auch die besten Voraussetzungen mitbringt.

In das Tagescafé am Pfarrplatz soll mit einem außergewöhnlichen Angebot und hohen Qualitätsansprüchen bereits beim Frühstück ein wenig Großstadt-Flair nach Haslach kommen. Damit will sich Ayhan Simsek ein Alleinstellungsmerkmal schaffen und neue Wege gehen. Als professioneller Gastgeber verbringt er seine Zeit gerne in Gesellschaft der Gäste und hat im Hinblick auf die eigene Familie und seine Angestellten die Öffnungszeiten entsprechend gestaltet (siehe Info).

Simsek hat jede Menge Ideen für die kommende Zeit, möchte einmal im Monat eine After-Work-Party mit kleinen Speisen veranstalten oder gezielte Veranstaltungen in Form von Weinverkostungen und Ähnlichem anbieten. Und eines steht für Lisa und Ayhan Simsek auch schon fest: "Es wird zunächst keine große Einweihungsfeier geben." Man wolle sich nicht schon am Anfang zu viel Druck aufbauen und hohe Erwartungen wecken, sondern die Gäste lieber durch das hochwertige Angebot überzeugen. Es lohnt sich also, immer wieder einmal am Pfarrplatz vorbeizuschauen, ob die Türen des Cafés "Sim Snack" schon geöffnet sind.

Das neue Café am Haslacher Pfarrplatz soll am Mittwoch und Donnerstag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr geöffnet sein, Freitag und Samstag von 8 bis 18 Uhr und am Sonntag von 8 bis 14 Uhr. Montag und Dienstag bleibt das Café geschlossen. "Zumindest am Anfang, bis sich alles eingespielt hat und man die Resonanz etwas abschätzen kann", so Betreiber Ayhan Simsek.