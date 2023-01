1 Der Hechinger Marktplatz verwandelt sich im Januar in eine Großbaustelle. Zwei Jahre dauern die geplanten Neubau- und Sanierungsarbeiten. Foto: Stopper

Frohes neues Jahr? Für Händler am Marktplatz beginnt es erst mal schwierig. Der Platz wird Großbaustelle, alle Parkplätze vor Ort fallen weg, Bauzäune schirmen die Gehwege ab. Die gute Nachricht: Alle Geschäfte bleiben erreichbar.















Hechingen - Fast zeitgleich beginnen im Januar große Bauprojekte auf engstem Raum: Die Hofapotheke wird für die Sanierung komplett entkernt, und direkt daneben wird die gesamte Häuserzeile vom Döner neben dem Fecker bis hoch zu Optik Schlay abgerissen. Und auch die Lebenshilfe will möglichst bald auf dem Brachgelände hinter der Hofapotheke ein dreistöckiges Wohnhaus bauen.

Marktplatz wird Zufahrt

Das heißt: Zumindest für ein halbes Jahr müssen durch große Lastwagen enorme Mengen Bauschutt abtransportiert werden, große Baumaschinen rücken an. Die Zufahrt wird von oben über den Marktplatz erfolgen. Auf dieser Strecke dürfen auch Privatautos fahren.

Damit aber der Baustellenverkehr gefahrlos möglich ist, werden links und rechts die Gehwege durch Bauzäune abgesichert, alle Parkplätze auf dem Marktplatz fallen weg. Schwere Waren aus den Geschäften mit dem Auto vor Ort abzuholen, ist aber weiterhin möglich.

Besonders schwierig ist die Lage für das Geschäft Bidlingmaier am Rain. Hier wurde aber zugesichert, dass ein auch für Menschen mit Behinderung bewältigbarer Gehweg vom Marktplatz her bestehen bleibt.

Zwei Jahre Bauzeit

Trotzdem machen sich natürlich alle am Marktplatz ansässigen Händler Sorgen, ob ihnen die Kundschaft treu bleibt. Denn nach den Abrissarbeiten geht es zwar etwas ruhiger zu, ein Teil des Marktplatzes könnte eventuell dann sogar wieder freigegeben werden, aber die Bauarbeiten mit all ihren Begleiterscheinungen werden mindestens zwei Jahre dauern.

Umleitungen eingerichtet

Der Marktplatz wird zwar weiterhin für Privatautos befahrbar bleiben, die Marktstraße allerdings wird für die Durchfahrt gesperrt, Autos können also nur über die Synagogenstraße abfahren.

Neuer Ort für Markt

Auf den Obertorplatz verlegt werden muss in dieser Zeit der Mittwoch-Wochenmarkt. Wie und wo in den nächsten zwei Jahren die Festhandlung des Kinderfestes, die Freitagabendmärkte und Ratzgiwatz stattfinden werden, da wird aktuell noch nach guten Lösungen gesucht.

Start mit Abriss

Hauptbetroffene sind aber auf jeden Fall die Hauseigentümer und die Geschäftsleute am Marktplatz. Sie, aber auch die betroffenen Vereinsvertreter wurden deshalb Anfang Dezember von Bürgermeister Philipp Hahn und weiteren Vertretern der Stadt zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.Ihnen wurde geschildert, wie vom nächsten Jahr an die Baumaßnahmen ablaufen. Angefangen vom Abriss der Häuser am Rain und in der Marktstraße im Januar bis hin zum eigentlichen Sanierungsbeginn an der Hofapotheke im Oktober.