Zahlreiche Besucher waren beim Breisgauer Frühling in Kenzingen unterwegs – und haben die Gelegenheit genutzt, sich mit Frühlingshaftem einzudecken, einzukaufen oder die Essensangebote zu testen.

Den Frühling ins Haus geholt haben sich die zahlreichen Besucher beim Breisgauer Frühling in Kenzingen am Wochenende . Sie konnten sich mit Frühlingsblühern für den Garten, liebevoll gestalteten Dekoartikel zu Ostern oder kreativen Geschenkideen eindecken.

Am Sonntag herrschte in der Innenstadt zwischen den Kunsthandwerkerständen dichtes Gedränge und auch an den zahlreichen Verpflegungsständen bildeten sich lange Schlangen.

Das neue Konzept der Veranstalter, den Kunsthandwerkermarkt mit seinen 36 Hobbykünstlern von der alten Halle in die Innenstadt zu verlegen, kam gut an. Der verkaufsoffene Sonntag auf der autofreien Hauptstraße tat sein Übriges dazu, dass die Innenstadt proppevoll war. Zusätzlich gab es noch die Möglichkeit, auf einem Flohmarkt Schnäppchen zu ergattern. Auch für ein musikalisches Rahmenprogramm hatte die Handels- und Gewerbevereinigung (HuG) mit verschiedenen Bands gesorgt.