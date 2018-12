Grosselfingen Seit 60 Jahren im Chor dabei

Einen großen Dank erhielt die Chorleiterin Anneliese Schmid, der es immer wieder gelingt, Geduld und Nachsicht, aber auch Ehrgeiz und etwas Strenge in Einklang zu bringen. Danksagungen gingen ebenfalls an Notenwartin Lydia Heckhoff, die ihre Tätigkeit äußerst zuverlässig ausübt, an Hans-Paul Fischer, der in der kalten Jahreszeit für den warmen Proberaum sorgt, und an Karin Fischer für ihre Pressearbeit.