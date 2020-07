Grosselfingen Live-Wahltalk zur Bürgermeisterwahl

Antworten auf diese und viele weitere Fragen bietet der Wahl-Talk des Schwarzwälder Boten, der am Donnerstag, 30. Juli, um 18.30 Uhr startet. Die vier Kandidaten Armin Pioch, Friedbert Dieringer, Martin Hall und Horst Ernst Raichle diskutieren im Verlagsgebäude in Oberndorf unter der Moderation von Alexander Kauffmann. Die Bürgermeisterwahl findet am 2. August statt.