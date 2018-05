Grosselfingen Den Wertungsrichtern gestellt

Grosselfingen.

53 Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 21 Jahren stellten sich den Wertungsrichtern im Springen und in der Dressur. Wertungs- und Preisrichter waren Vanessa Lutz, Monika Marienfeld und Natalie Schanz. Die sportliche Leitung hatte Reitlehrerin Regina Koch. Für die Organisation war Vereinsvorsitzende Monika Marienfeld mit Vorstandsteam und weiteren Helfern zuständig.

Bei der Siegerehrung am späten Sonntagnachmittag gab es für den 1. Platz jeweils einen Pokal, für die Platzierten Schleifen und für alle Teilnehmer Sachpreise und Verzehrbons. Insgesamt in elf Gruppen gingen die Kinder und Jugendlichen an den Start, dazwischen gab es noch Vorführungen der Kinderspielgruppe.