So ist die Lage nach dem Brand in der Tuttlinger Straße

Großeinsatz in Rottweil

1 Die Feuerwehr löscht das Dach des Firmengebäudes. Foto: Alt

Der Vollbrand des Daches eines Firmengebäudes in der Tuttlinger Straße hat am Sonntagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Lage war vor allem für die Nachbarn nicht ungefährlich.









Schon von weitem war die Rauchsäule zu erkennen, als die Feuerwehr am späten Sonntagnachmittag in die Tuttlinger Straße ausrückte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Dach des dortigen Firmengebäudes in Vollbrand, wie der Pressesprecher der Rottweiler Feuerwehr, Felix Daute, vor Ort berichtet.