Autofahrer flüchtet nach Unfall in den Wald

1 Auch mit einem Hubschrauber wurde nach dem Unfallopfer gesucht. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Ein Autofahrer ist am Sonntagmorgen mit seinem Wagen auf der L 385 zwischen Ofterdingen und Dettingen von der Fahrbahn abgekommenund hat in der Folge einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst.









Link kopiert



Laut Polizeibericht war der Mann am Sonntag gegen 8.30 Uhr mit einem Volvo auf der Landesstraße 385 von Ofterdingen kommend in Richtung Dettingen unterwegs, als er in einer lang gezogenen Linkskurve nach rechts von der Straße abkam.