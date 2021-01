Große Nachfrage Neuer Garagenpark entsteht in Villingen

Auch hier dürfte der Fokus auf Wohnmobilen oder Oldtimern liegen, wie Eiternik erklärt. "Die Nachfrage ist wieder groß, es sind schon fast alle Garagen reserviert", erklärt der Investor. Dabei ist noch nicht ganz klar, bis wann die Garagen auf dem rund 6000 Quadratmeter großen Gelände zur Verfügung stehen.

Sobald es das Wetter zulässt, soll mit dem Bau begonnen werden. Dieser dauert seinen Angaben zufolge etwa ein Jahr. Voraussichtlich also Ende des Jahres oder Anfang 2022 soll der große Garagenpark stehen. Dieser wird – wie bereits die Anlage auf der Schwenninger Steig – entsprechend mit Videoüberwachung und Zaunanlage gesichert. Eine Hausverwaltung mit entsprechendem Hausmeisterservice soll das Angebot an dem rund um die Uhr zugänglichen Garagenpark abrunden.

Doch auch wenn der Bau noch gar nicht begonnen hat, blickt Eiternik schon in die weitere Zukunft – denn er plant bereits eine dritte Anlage dieser Art in der Doppelstadt. Wo genau und wann diese entstehen soll, steht noch in den Sternen. Angesichts des Zulassungsrekords bei Wohnmobilen, welcher dem veränderten Reiseverhalten in der Coronapandemie geschuldet sein dürfte, sieht die Zukunft solcher Garagenparks durchaus rosig aus.